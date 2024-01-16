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Правительство разрешило предприятиям ОПК бронировать работников без ограничений по количеству и независимо от воинского звания

Киев  •  УНН

16 январь 2024, 13:50  •  8123 просмотра

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Кабмин внес изменения в законодательство, которые позволяют оборонным предприятиям резервировать военнообязанных без ограничений по количеству и воинскому званию, независимо от возраста.

Кабмин внес изменения относительно порядка бронирования военнообязанных работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Согласно им, предприятиям ОПК разрешается бронировать работников без ограничений по количеству и независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности, сообщает УНН со ссылкой на Минэкономики.

Детали

Как отмечается, правительство внесло изменения в Постановление №76 от 27 января 2023 года, которым регулируются вопросы бронирования военнообязанных во время действия военного положения, по бронированию работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Согласно принятому решению, военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, определенных министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, бронируются:

  • независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности;
  • без ограничений по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию.

Отныне предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать своих военнообязанных работников без ограничений по количеству и без учета уровня дефицитности их военной специальности. Это позволит усилить потенциал оборонно-промышленного комплекса и обеспечить оборонным предприятиям возможность стабильно работать и наращивать объемы производства

  - заявил заместитель министра экономики Украины Игорь Фоменко.
Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Экономика
Уряд дозволив підприємствам ОПК бронювати працівників без обмежень за кількістю і незалежно від військового звання
The government allowed defense companies to book employees without restrictions on the number and regardless of military rank
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