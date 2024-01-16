Правительство разрешило предприятиям ОПК бронировать работников без ограничений по количеству и независимо от воинского звания

Кабмин внес изменения относительно порядка бронирования военнообязанных работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Согласно им, предприятиям ОПК разрешается бронировать работников без ограничений по количеству и независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности, сообщает УНН со ссылкой на Минэкономики.

Детали

Как отмечается, правительство внесло изменения в Постановление №76 от 27 января 2023 года, которым регулируются вопросы бронирования военнообязанных во время действия военного положения, по бронированию работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Согласно принятому решению, военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, определенных министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, бронируются:

независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности;

без ограничений по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию.

