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Уряд дозволив підприємствам ОПК бронювати працівників без обмежень за кількістю і незалежно від військового звання

Уряд дозволив підприємствам ОПК бронювати працівників без обмежень за кількістю і незалежно від військового звання

Київ • УНН

 • 22383 перегляди

Кабмін вніс зміни до законодавства, які дозволяють оборонним підприємствам резервувати військовозобов'язаних без обмежень за кількістю та військовим званням, незалежно від віку.

Кабмін вніс зміни щодо порядку бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств оборонно-промислового комплексу. Згідно з ними, підприємствам ОПК дозволяється бронювати працівників без обмежень за кількістю і незалежно від військового звання, віку і військово-облікової спеціальності, повідомляє УНН із посиланням на Мінекономіки.

Деталі

Як зазначається, уряд вніс зміни до Постанови №76 від 27 січня 2023 року, якою регулюються питання бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, щодо бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.

Згідно з ухваленим рішенням, військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються:

  • незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;
  • без обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

Відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень по кількості та без врахування рівня дефіцитності їх військової спеціальності. Це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати і нарощувати обсяги виробництва

  - заявив заступник міністра економіки України Ігор Фоменко.
Тетяна Краєвська

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