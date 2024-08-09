Правительство поручило направить 2,7 млрд грн на восстановление нескольких населенных пунктов: детали

Кабинет министров Украины дал поручение Мининфраструктуры быстро проработать и направить безотлагательно на комплексное восстановление нескольких населенных пунктов в рамках экспериментального проекта 2,7 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Шмыгаль напомнил, что в прошлом году был начат экспериментальный проект по комплексному восстановлению ряда населенных пунктов. В частности, это Ягодное на Черниговщине, Посад-Покровское на Херсонщине, Циркуны в Харьковской области, Тростянец на Сумщине.

"Сегодня Правительство дало поручение Мининфраструктуры о необходимости быстро проработать и направить безотлагательно на комплексное восстановление этих населенных пунктов 2,7 млрд грн. Указанные средства должны пойти на восстановление критической инфраструктуры, ремонт и строительство новых жилых домов, детских садов, амбулаторий, защитных сооружений и административных зданий", - сообщил Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, правительство уполномочило первого заместителя Мининфраструктуры продлить соглашение с ЕИБ для развития системы водоснабжения и водоотведения в Николаеве.

Шмигаль назвав шість факторів, які забезпечують стабільність енергетичної галузі