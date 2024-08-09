Правительство поручило направить 2,7 млрд грн на восстановление нескольких населенных пунктов: детали
Киев • УНН
Кабмин поручил Мининфраструктуры направить 2,7 млрд грн на комплексное восстановление нескольких населенных пунктов. Средства пойдут на восстановление критической инфраструктуры, жилья и социальных объектов.
Кабинет министров Украины дал поручение Мининфраструктуры быстро проработать и направить безотлагательно на комплексное восстановление нескольких населенных пунктов в рамках экспериментального проекта 2,7 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
Шмыгаль напомнил, что в прошлом году был начат экспериментальный проект по комплексному восстановлению ряда населенных пунктов. В частности, это Ягодное на Черниговщине, Посад-Покровское на Херсонщине, Циркуны в Харьковской области, Тростянец на Сумщине.
"Сегодня Правительство дало поручение Мининфраструктуры о необходимости быстро проработать и направить безотлагательно на комплексное восстановление этих населенных пунктов 2,7 млрд грн. Указанные средства должны пойти на восстановление критической инфраструктуры, ремонт и строительство новых жилых домов, детских садов, амбулаторий, защитных сооружений и административных зданий", - сообщил Шмыгаль.
Кроме того, по его словам, правительство уполномочило первого заместителя Мининфраструктуры продлить соглашение с ЕИБ для развития системы водоснабжения и водоотведения в Николаеве.
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