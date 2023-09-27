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Шмыгаль назвал шесть факторов, которые обеспечивают стабильность энергетической отрасли

Шмыгаль назвал шесть факторов, которые обеспечивают стабильность энергетической отрасли

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля стабильность энергетической системы обеспечивают ПВО, неспособность рф производить большое количество ракет, ремонты на ТЭС и ГЭС, децентрализация энергосистемы и помощь партнеров. Об этом он сказал во время форума "Будущее украинской энергетики", сообщает УНН.

Детали

По словам премьера, стабильность энергетической отрасли обеспечивают следующие факторы:

  • Украина сегодня имеет лучшую систему ПВО. "Продолжаем работать над ее развитием. К зиме она будет еще крепче, еще сильнее и эффективнее", - отметил Шмыгаль.
  • У россии стало меньше ракет. Способность агрессора производить их значительно ниже, чем врагу хотелось бы.
  • Проведена большая ремонтная кампания. В работе еще находятся 7 атомных энергоблоков, еще на двух завершается ремонт. Как отметил Шмыгаль, энергоблоки ТЭС и гидроагрегаты ГЭС будут в работе до начала зимы. Также по состоянию на сегодня уже отремонтировано более 80% магистральных сетей.
  • Защита энергообъектов. По словам премьера, Украина делает проекты, которые никто в мире до сих пор не делал. Продолжается работа над децентрализацией энергосистемы.
  • Системная работа с международными партнерами. Украина получила $2,3 миллиарда на восстановление и защиту энергетики. Расширилась возможность для импорта электроэнергии из ЕС более чем вдвое: с 500 МВт до 1200 МВт.
  • Достаточное количество энергоресурсов. Как отметил Шмыгаль, Украина впервые может пройти зиму, как обещает "Нафтогаз", за счет нашего собственного газа. В хранилищах находятся 15 млрд кубометров газа, "которые станут надежной основой для прохождения отопительного сезона", - отметил премьер.

Дополнение

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что энергосистема Украины находится под комплексной защитой и на сегодня магистральная сеть готова передавать зимние объемы нагрузки на украинскую энергосистему. Однако по его словам, что без импорта электроэнергии этот отопительный сезон будет "сложно пройти".

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