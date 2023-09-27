Шмигаль назвав шість факторів, які забезпечують стабільність енергетичної галузі

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Зі слів прем'єра, стабільність енергетичної галузі забезпечують такі фактори:



Україна сьогодні має кращу систему ППО. “Продовжуємо працювати над її розвитком. До зими вона буде ще міцнішою, ще сильнішою й ефективнішою”, - зазначив Шмигаль.



У росії стало менше ракет. Спроможність агресора виробляти їх значно нижча, ніж ворогу хотілося б.



Проведена велика ремонтна кампанія. В роботі ще знаходяться 7 атомних енергоблоків, ще на двох завершується ремонт. Як зазначив Шмигаль, енергоблоки ТЕС і гідроагрегати ГЕС будуть у роботі до початку зими. Також станом на сьогодні вже відремонтовано понад 80% магістральних мереж.



Захист енергооб’єктів. За словами прем'єра, Україна робить проєкти, які ніхто у світі досі не робив. Продовжується робота над децентралізацією енергосистеми.



Системна робота з міжнародними партнерами. Україна отримала $2,3 мільярда на відновлення та захист енергетики. Розширилась можливість для імпорту електроенергії з ЄС більш ніж удвічі: з 500 МВт до 1200 МВт.



Достатня кількість енергоресурсів. Як зазначив Шмигаль, Україна вперше може пройти зиму, як обіцяє «Нафтогаз», за рахунок нашого власного газу. У сховищах знаходяться 15 млрд кубометрів газу, “які стануть надійним підґрунтям для проходження опалювального сезону”, - зазначив прем'єр.



Доповнення

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що енергосистема України знаходиться під комплексним захистом і станом на сьогодні магістральна мережа готова передавати зимові обсяги навантаження на українську енергосистему. Проте за його словами, що без імпорту електроенергії цей опалювальний сезон буде "складно пройти".

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