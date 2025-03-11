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Правительство перераспределит 6,3 миллиона гривен на проведение восстановительных работ больницы Охматдит - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 14949 просмотра

Кабмин перераспределит 6,3 миллиона гривен на ремонт двух корпусов Охматдита и исторической амбулатории. 5,4 миллиона гривен направят на ремонт лечебного корпуса №3, остальные - на восстановление амбулатории для чернорабочих.

Правительство перераспределит 6,3 миллиона гривен на проведение восстановительных работ больницы Охматдит - Шмыгаль

Кабинет министров принял распоряжение, которым перераспределит около 6,3 млн гривен на восстановление Охматдита, а также на восстановление исторической амбулатории для чернорабочих. Об этом заявил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Сегодня правительство своим распоряжением перераспределяет около 6,3 млн гривен на восстановление Охматдита. Речь идет о проведении неотложных противоаварийных и консервационных работ в двух корпусах больницы. В целом восстановление Охматдита - правительственный приоритет на этот год, и мы будем последовательно над этим работать

- сказал Шмыгаль.

Он отметил, что согласно последней оценке Всемирного банка, потребности на восстановление в медицинской сфере на ближайшие 10 лет составляют 19,4 млрд долларов.

Мы проводим быструю реконструкцию больниц и амбулаторий, а также модернизируем медицинские учреждения

- добавил Шмыгаль.

Дополнение

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, правительство осуществило распределение остатка средств специального фонда государственного бюджета, источником формирования которого были средства, полученные в 2024 году на счет для удовлетворения потребностей охраны здоровья, открытый Министерству охраны здоровья в Национальном банке.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что 5,4 млн гривен будет направлено на ремонт лечебного корпуса №3 больницы Охматдит, а еще 867 тыс. гривен - на восстановление исторической амбулатории для чернорабочих.

Напоминаем

7 марта Кабинет министров распределил еще 3,3 млрд гривен для особенно важных проектов в сфере медицины. В частности, средства пойдут на восстановление Охматдита.

Павел Башинский

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