Правительство перераспределит 6,3 миллиона гривен на проведение восстановительных работ больницы Охматдит - Шмыгаль
Киев • УНН
Кабмин перераспределит 6,3 миллиона гривен на ремонт двух корпусов Охматдита и исторической амбулатории. 5,4 миллиона гривен направят на ремонт лечебного корпуса №3, остальные - на восстановление амбулатории для чернорабочих.
Кабинет министров принял распоряжение, которым перераспределит около 6,3 млн гривен на восстановление Охматдита, а также на восстановление исторической амбулатории для чернорабочих. Об этом заявил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
Сегодня правительство своим распоряжением перераспределяет около 6,3 млн гривен на восстановление Охматдита. Речь идет о проведении неотложных противоаварийных и консервационных работ в двух корпусах больницы. В целом восстановление Охматдита - правительственный приоритет на этот год, и мы будем последовательно над этим работать
Он отметил, что согласно последней оценке Всемирного банка, потребности на восстановление в медицинской сфере на ближайшие 10 лет составляют 19,4 млрд долларов.
Мы проводим быструю реконструкцию больниц и амбулаторий, а также модернизируем медицинские учреждения
Дополнение
Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, правительство осуществило распределение остатка средств специального фонда государственного бюджета, источником формирования которого были средства, полученные в 2024 году на счет для удовлетворения потребностей охраны здоровья, открытый Министерству охраны здоровья в Национальном банке.
Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что 5,4 млн гривен будет направлено на ремонт лечебного корпуса №3 больницы Охматдит, а еще 867 тыс. гривен - на восстановление исторической амбулатории для чернорабочих.
Напоминаем
7 марта Кабинет министров распределил еще 3,3 млрд гривен для особенно важных проектов в сфере медицины. В частности, средства пойдут на восстановление Охматдита.