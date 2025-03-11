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Уряд перерозподілить 6,3 млн гривень на проведення відновлювальних робіт у лікарні Охматдит - Шмигаль

Київ • УНН

 • 14952 перегляди

Кабмін перерозподілить 6,3 млн гривень на ремонт двох корпусів Охматдиту та історичної амбулаторії. 5,4 млн грн спрямують на ремонт лікувального корпусу №3, решту - на відновлення амбулаторії для чорноробів.

Уряд перерозподілить 6,3 млн гривень на проведення відновлювальних робіт у лікарні Охматдит - Шмигаль

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження, яким перерозподілить близько 6,3 млн гривень на відбудову Охматдиту, а також на відновлення історичної амбулаторії для чорноробів. Про це заявив під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Сьогодні уряд своїм розпорядженням перерозподіляє близько 6,3 млн гривень на відбудову Охматдиту. Йдеться про проведення невідкладних протиаварійних і консерваційних робіт у двох корпусах лікарні. Загалом відновлення Охматдиту - урядовий пріоритет на цей рік, і ми будемо послідовно над цим працювати

- сказав Шмигаль.

Він зазначив, що згідно з останньою оцінкою Світового банку, потреби на відновлення в медичній сфері на найближчі 10 років складають 19,4 млрд доларів.

Ми проводимо швидку відбудову лікарень та амбулаторій, а також модернізуємо медичні заклади

- додав Шмигаль.

Доповнення

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, уряд здійснив розподіл залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування якого були кошти, отримані у 2024 році на рахунок для задоволення потреб охорони здоров’я, відкритий Міністерству охорони здоровʼя в Національному банку.

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що 5,4 млн гривень буде направлено на ремонт лікувального корпусу №3 лікарні Охматдит, а ще 867 тис. гривень - на відновлення історичної амбулаторії для чорноробів.

Нагадаємо

7 березня Кабінет міністрів розподілив ще 3,3 млрд гривень для особливо важливих проєктів у сфері медицини. Зокрема, кошти підуть на відновлення Охматдиту.

Павло Башинський

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