Правительство перенаправило еще более 268 млн грн для бесплатного питания учащихся начальных классов

Кабинет министров Украины перенаправил еще более 268 млн грн на обеспечение бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Пере направили еще более 268 млн грн на обеспечение бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов. Ранее направили на места 2 млрд грн. на следующий год в Государственном бюджете предусмотрели 2,9 млрд грн на питание школьников и еще 960 млн грн на модернизацию пищеблоков - написал Шмыгаль.

Шмыголь сообщил, что для выполнения задания по обеспечению бесплатного питания ученики всех классов в правительстве будут искать возможности и ресурсы.

Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram отметил, что осуществлено в 2024 году перераспределение объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение питанием учащихся начальных классов.

Кроме того, премьер сообщил, что в рамках "Зимней поддержки" правительство совершенствует механизм выплат программы емалятко.

Упрощаем процедуру выдачи документов о государственной регистрации рождения в случае заказа услуги по их доставке по месту жительства заявителя - сообщил Шмыгаль.

По его словам, в 2024 году около 36 тысяч семей уже получили бейби-боксы, а для 126 тысяч семей государство перечислило стоимость "пакета малыша" на сумму 974 млн грн.

Дополнение

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский сообщал, что из-за недоработки в процедуре использования средств для питания 1-4 классов в школах возникли финансовые трудности между местными и государственными бюджетами, которые сейчас решаются.

добавим

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине не хватает средств для массового производства дальнобойных ракет и дронов, поэтому Киев нуждается в инвестициях от партнеров.