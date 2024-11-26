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Правительство перенаправило еще более 268 млн грн для бесплатного питания учащихся начальных классов

Правительство перенаправило еще более 268 млн грн для бесплатного питания учащихся начальных классов

Киев  •  УНН

 • 1431 просмотра

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Кабмин перенаправил более 268 млн грн на бесплатное горячее питание учащихся начальных классов. На 2024 год в бюджете предусмотрено 2,9 млрд грн на питание и 960 млн на модернизацию пищеблоков.

Кабинет министров Украины перенаправил еще более 268 млн грн на обеспечение бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Пере направили еще более 268 млн грн на обеспечение бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов. Ранее направили на места 2 млрд грн. на следующий год в Государственном бюджете предусмотрели 2,9 млрд грн на питание школьников и еще 960 млн грн на модернизацию пищеблоков

- написал Шмыгаль.

Шмыголь сообщил, что для выполнения задания по обеспечению бесплатного питания ученики всех классов в правительстве будут искать возможности и ресурсы.

Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram отметил, что осуществлено в 2024 году перераспределение объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение питанием учащихся начальных классов.

Кроме того, премьер сообщил, что в  рамках "Зимней поддержки" правительство совершенствует механизм выплат программы емалятко.

Упрощаем процедуру выдачи документов о государственной регистрации рождения в случае заказа услуги по их доставке по месту жительства заявителя

- сообщил Шмыгаль.

По его словам, в 2024 году около 36 тысяч семей уже получили бейби-боксы, а для 126 тысяч семей государство перечислило стоимость  "пакета малыша" на сумму 974 млн грн.

Дополнение

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский сообщал, что из-за недоработки в процедуре использования средств для питания 1-4 классов в школах возникли финансовые трудности между местными и государственными бюджетами, которые сейчас решаются.

добавим

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине не хватает средств для массового производства дальнобойных ракет и дронов, поэтому Киев нуждается в инвестициях от партнеров.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Обществополитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль