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Правительство перенаправило 2,8 млрд грн на развитие и содержание дорог общего пользования

Киев • УНН

 • 528 просмотра

Правительство Украины направило почти 2,8 млрд грн на развитие и содержание автодорог. Средства пойдут на строительство, ремонт дорог, развитие пунктов пропуска и модернизацию инфраструктуры.

Правительство перенаправило 2,8 млрд грн на развитие и содержание дорог общего пользования

Кабинет министров Украины перенаправил почти 2,8 млрд грн на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования. Соответствующее постановление №548 опубликовано на сайте правительства, пишет УНН.

Детали

Согласно этому постановлению, 44,67 миллиона гривен остатков, которые учитываются как собственные поступления Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры, а также 2,736 миллиарда гривен бюджетных средств, поступивших в предыдущие годы, но не были использованы в прошлом году, были направлены по программе "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования".

Также правительство внесло изменения в Порядок использования этих средств, расширив его действие на соответствующие остатки. Это позволило привлечь эти средства на следующих направлениях:

  • строительство, реконструкция, капитальный и текущий средний ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения;
    • развитие и обустройство пунктов пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения;
      • модернизация и содержание дорожной инфраструктуры.

        Кроме того, отмечается, что эти изменения не касаются остатков субвенций, которые хранятся на счетах местных бюджетов и используются с учетом их целевого назначения.

        Дополнения

        Кабмин выделил 665 млн грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для выплат компенсаций за поврежденное жилье. Это позволит восстановить 7 389 жилых помещений.

        Правительство обновило порядок предоставления помощи семьям погибших военных и лицам с инвалидностью, внеся изменения в основания назначения выплат и упростив процедуры. Также предусмотрен механизм возврата средств в бюджет.

        Павел Зинченко

        Павел Зинченко

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