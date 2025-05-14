Правительство перенаправило 2,8 млрд грн на развитие и содержание дорог общего пользования
Киев • УНН
Правительство Украины направило почти 2,8 млрд грн на развитие и содержание автодорог. Средства пойдут на строительство, ремонт дорог, развитие пунктов пропуска и модернизацию инфраструктуры.
Кабинет министров Украины перенаправил почти 2,8 млрд грн на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования. Соответствующее постановление №548 опубликовано на сайте правительства, пишет УНН.
Детали
Согласно этому постановлению, 44,67 миллиона гривен остатков, которые учитываются как собственные поступления Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры, а также 2,736 миллиарда гривен бюджетных средств, поступивших в предыдущие годы, но не были использованы в прошлом году, были направлены по программе "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования".
Также правительство внесло изменения в Порядок использования этих средств, расширив его действие на соответствующие остатки. Это позволило привлечь эти средства на следующих направлениях:
- строительство, реконструкция, капитальный и текущий средний ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения;
- развитие и обустройство пунктов пропуска через
государственную границу для автомобильного сообщения;
- модернизация и содержание дорожной инфраструктуры.
Кроме того, отмечается, что эти изменения не касаются остатков субвенций, которые хранятся на счетах местных бюджетов и используются с учетом их целевого назначения.
Дополнения
Кабмин выделил 665 млн грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для выплат компенсаций за поврежденное жилье. Это позволит восстановить 7 389 жилых помещений.
Правительство обновило порядок предоставления помощи семьям погибших военных и лицам с инвалидностью, внеся изменения в основания назначения выплат и упростив процедуры. Также предусмотрен механизм возврата средств в бюджет.