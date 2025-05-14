Уряд перенаправив 2,8 млрд грн на розвиток та утримання доріг загального користування

Кабінет міністрів України перенаправив майже 2,8 млрд грн на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування. Відповідна постанова №548 оприлюднена на сайті уряду, пише УНН.

Деталі

Згідно з цією постановою, 44,67 мільйони гривень залишків, які обліковуються як власні надходження Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, а також 2,736 мільярди гривень бюджетних коштів, які надійшли у попередні роки, але не були використані у минулому році, було спрямовано за програмою "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування".

Також уряд вніс зміни до Порядку використання цих коштів, розширивши його дію на відповідні залишки. Це дало змогу залучити ці кошти на наступних напрямках:

будівництво, реконструкція, капітальний і поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення;

розвиток та облаштування пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення;

модернізація й утримання дорожньої інфраструктури.

Крім того, зазначається, що ці зміни не стосуються залишків субвенцій, які зберігаються на рахунках місцевих бюджетів і використовуються з урахуванням їхнього цільового призначення.

Доповнення

Кабмін виділив 665 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для виплат компенсацій за пошкоджене житло. Це дозволить відновити 7 389 житлових приміщень.

Уряд оновив порядок надання допомоги родинам загиблих військових та особам з інвалідністю, внісши зміни до підстав призначення виплат та спростивши процедури. Також передбачено механізм повернення коштів до бюджету.