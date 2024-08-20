Правительство одобрило программу обеспечения водой пострадавших от войны областей

Правительство одобрило программу, которая предусматривает строительство и реконструкцию систем водоснабжения в 9 областях Украины, пострадавших от войны, сообщил по итогам заседания правительства Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Правительство одобрило программу комплексного водообеспечения территорий, пострадавших от войны. Речь идет о девяти областях: Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Херсонской - написал Шмыгаль в Telegram.

Программа, по его словам, предусматривает сооружение систем водообеспечения, реконструкцию и капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расчистку русел рек, строительство артезианских скважин.

«По результатам ее реализации уже в течение года Николаевщина должна быть обеспечена водой. А до конца 2025 года доступ к воде получат еще 2 млн украинцев в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях», - указал глава правительства.

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