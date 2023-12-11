Правительство Моравецкого не получило вотума доверия в Сейме Польши

Правительство партии "Право и Справедливость" (PiS) Матеуша Моравецкого не получило вотум доверия в нижней палате польского парламента. Об этом сообщает РАР, передает УНН.

Детали

266 депутатов Сейма проголосовали "Против" доверия к правительству Моравецкого, "За" были 190 депутатов. Никто не воздержался.

Заседание Сейма началось после 10 часов утра. Первым вопросом была речь премьер-министра Матеуша Моравецкого, в которой он подытожил успехи своей команды и высказал видение Польши Будущего. Речь длилась чуть больше часа.

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После выступлений депутатов парламентарии задавали вопросы. Следующим пунктом было голосование о доверии правительству.

Польские СМИ допускают, что теперь Моравецкий уйдёт в отставку, а Сейм даст поручение сформировать новое правительство лидеру парламентского большинства Дональду Туску.

Дополнение

Следующим пунктом повестки дня будет избрание премьер-министра и последующие, опять же 10- и 5-минутные, выступления фракций и групп.

Голосование за нового премьера должно состояться между 18:45 и 19:00 по местному времени. После этого будет еще час для выступлений депутатов.

Напомним

В Польше 15 октября состоялись парламентские выборы. Президент страны Анджей Дуда поручил сформировать правительство Матеушу Моравецкому, представителю победившей на выборах PiS, и 27 ноября принял присягу у нового правительства.

У правительства Моравецкого есть две недели, чтобы получить вотум доверия в Сейме, если это не удастся, следующим право формировать новый кабинет министров будет иметь Дональд Туск.

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