Правительство Италии поддержало продолжение поставок оружия Украине
Киев • УНН
Правительство Италии утвердило указ-закон о продлении разрешения на передачу военной техники и оборудования Украине.
Итальянское правительство 23 декабря приняло закон, который содержит "срочные положения о продлении разрешения" для передачи Украине необходимого вооружения. Об этом сообщает ANSA, пишет УНН.
Детали
По данным издания, правительство во главе с премьер-министром Джорджей Мелони приняло специальный указ-закон, который содержит "срочные положения о продлении разрешения на передачу военных машин, материалов и оборудования правительственным органам Украины".
Издание отмечает, что действующее разрешение на поставку вооружения Украине из Италии действует до конца 2024 года.
Напомним
Итальянское правительство одобрило десятый пакет военной помощи Украине, детали которого остаются конфиденциальными. Министр обороны Гвидо Крозетто представит его в COPASIR. Страна продолжает поддерживать Киев в стремлении к справедливому миру.