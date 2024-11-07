Правительство Австралии планирует запретить соцсети для детей до 16 лет
Киев • УНН
Австралийское правительство готовит законопроект о запрете социальных сетей для лиц до 16 лет. Новые правила могут вступить в силу уже в конце 2025 года, включая систему проверки возраста.
Австралия готовится запретить социальные медиа для детей до 16 лет. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
Премьер-министр Энтони Албанезе заявил, что этот шаг станет частью нового законодательства, которое призвано ограничить доступ молодежи к онлайн-платформам и обеспечить их безопасность в интернете. Согласно плану, система проверки возраста уже тестируется, а запрет может вступить в силу уже в конце 2025 года.
Албанезе подчеркнул, что социальные медиа наносят значительный вред детям, и призвал к немедленным действиям для защиты молодежи от негативных воздействий цифровой среды. Австралия стала одной из первых стран, которая предложила такую политику, которая может стать модельной для других стран мира.
Закон, по словам чиновников, также будет способствовать лучшему контролю за содержанием, которое доступно для молодежи, в частности, по защите от кибербуллинга, вредных воздействий и непроверенных информационных источников.
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