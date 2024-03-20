В работе соцсетей Facebook и Instagram произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные Downdetector, передает УНН.

Детали

Онлайн-платформа Downdetector, которая показывает информацию в реальном времени о статусе различных веб-сайтов и служб, сообщает о сбое в работе Facebook, Instagram и Messenger.

На платформе указывается, что пользователи имеют проблемы с приложением, сайтом и входом на страницу.

Напомним

Последний сбой в работе соцсетей Facebook, Instagram и Messenger наблюдался 5 марта.