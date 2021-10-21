Австрия с 1 ноября усиливает карантин для работников: какую сферу это затронет
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. С 1 ноября Австрия усиливает карантин. Власти обязали работников учреждений, которые контактируют с людьми, иметь COVID-сертификаты или ПЦР-тесты. Об этом заявил Министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн в среду после Совета Министров, пишет УНН со ссылкой на APA.
Детали
До 14 ноября включительно действует переходный период. Работники учреждений из сферы обслуживания будут обязаны вакцинироваться от COVID-19 или иметь отрицательный результат теста на коронавирус, или же справку о выздоровлении от этой болезни.
При соблюдении этого мероприятия несут ответственность обе стороны-как работодатели, так и работники.
Что касается ранее существовавшей общей требования по маскам, то с 1 ноября работники освобождаются от требования ношение маски, имея COVID-сертификаты.
Например, работникам супермаркетов больше не нужно носить маску, но для клиентов в местах удовлетворения собственных потребностей обязанность в ношении маски остается на месте (супермаркеты, аптеки, общественный транспорт).
Ожидается, что постановление о документах, удостоверяющих COVID-безопасность, может быть принято только 22 или 23 октября - после решения Федерального совета.
Напомним
С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с “желтым”, “оранжевым” или “красным” уровнем епиднебезпекы будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров, в том числе сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата тестирования.