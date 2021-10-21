Австрія з 1 листопада посилює карантин для працівників: якої сфери це торкнеться
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. З 1 листопада Австрія посилює карантин. Влада зобов'язала працівників закладів, які контактують з людьми, мати COVID-сертифікати або ПЛР-тести. Про це заявив Міністр охорони здоров'я Вольфганг Мюкштайн в середу після Ради Міністрів, пише УНН з посиланням на APA.
Деталі
До 14 листопада включно діє перехідний період. Працівники закладів зі сфери обслуговування будуть зобов'язані бути вакцинованими від COVID-19 або мати негативний результат тесту на коронавірус, чи ж довідку про одужання від цієї хвороби.
За дотримання цього заходу несуть відповідальність обидві сторони-як роботодавці, так і працівники.
Що стосується раніше існуючої загальної вимоги щодо масок, то з 1 листопада працівники звільняються від вимоги носіння маски, маючи COVID-сертифікати.
Наприклад, працівникам супермаркетів більше не потрібно носити маску, але для клієнтів в місцях задоволення власних потреб обов’язок маски залишається на місці (супермаркети, аптеки, громадський транспорт).
Очікується, що постанова про документи, що засвідчують COVID-безпечність, може бути прийнята тільки 22 або 23 жовтня — після рішення Федеральної ради.
Нагадаємо
З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів, зокрема сертифікату про вакцинацію від COVID-19 або негативного результату тестування.