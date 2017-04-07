Работница львовского банка присвоила 300 тыс. грн
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 апреля. УНН. Во Львове работница банка украла 300 тыс. гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
“Работники Управления защиты экономики во Львовской области при процессуальном руководстве прокуратуры области разоблачили работника отделения одного из банков, которая организовала схему хищения банковских средств. Установлено незаконное завладение денежными средствами на сумму в триста тысяч гривен. В отделении работница предоставляла клиентам кассовые и отдельные расчетные услуги, а также принимала и выдавала наличные и готовила финансовые отчеты по проведенным кассовым операциям”, — говорится в сообщении.
Как установили правоохранители, имея свободный доступ к наличным средствам, которые находятся в кассе, оформитель присвоила наличные денежные средства из кассы банка в сумме 300 тыс. грн, которые потратила на собственные нужды. Чтобы скрыть свои преступные действия, она внесла изменения в автоматизированную систему банка и осуществила фиктивный кассовый перевод на сумму похищенных средств.
Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.191 (хищение в крупных размерах) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Проводится досудебное расследование.
Напомним, аферу на 113 тыс. грн провернула сотрудница одного из отделений банка в Житомире.