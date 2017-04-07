Работница львовского банка присвоила 300 тыс. грн

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 60929 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107132 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164632 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120841 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119232 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113972 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105209 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107285 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103747 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156480 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Работница львовского банка присвоила 300 тыс. грн

Работница львовского банка присвоила 300 тыс. грн

Киев  •  УНН

 • 11428 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 апреля. УНН. Во Львове работница банка украла 300 тыс. гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

“Работники Управления защиты экономики во Львовской области при процессуальном руководстве прокуратуры области разоблачили работника отделения одного из банков, которая организовала схему хищения банковских средств. Установлено незаконное завладение денежными средствами на сумму в триста тысяч гривен. В отделении работница предоставляла клиентам кассовые и отдельные расчетные услуги, а также принимала и выдавала наличные и готовила финансовые отчеты по проведенным кассовым операциям”, — говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, имея свободный доступ к наличным средствам, которые находятся в кассе, оформитель присвоила наличные денежные средства из кассы банка в сумме 300 тыс. грн, которые потратила на собственные нужды. Чтобы скрыть свои преступные действия, она внесла изменения в автоматизированную систему банка и осуществила фиктивный кассовый перевод на сумму похищенных средств.

Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.191 (хищение в крупных размерах) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Проводится досудебное расследование.

Напомним, аферу на 113 тыс. грн провернула сотрудница одного из отделений банка в Житомире.

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