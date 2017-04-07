Працівниця львівського банку привласнила 300 тис. грн

“Працівники Управління захисту економіки у Львівській області за процесуального керівництва прокуратури області викрили працівника відділення одного із банків, яка організувала схему розкрадання банківських коштів. Встановлено незаконне заволодіння грошовими коштами на суму у триста тисяч гривень. У відділенні працівниця надавала клієнтам касові та окремі розрахункові послуги, а також приймала та видавала готівку та готувала фінансові звіти за проведеними касовими операціями”, — йдеться у повідомленні.

Як встановили правоохоронці, маючи вільний доступ до готівкових коштів, які знаходяться у касі, фінпрацівник привласнила готівкові кошти з каси банку в сумі 300 тис. грн, які витратила на власні потреби. Аби приховати свої злочинні дії, вона внесла зміни до автоматизованої системи банку та здійснила фіктивний касовий переказ на суму викрадених коштів.

Зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.191 (розкрадання у великих розмірах) КК України.

Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, аферу на 113 тис. грн провернула співробітниця одного із відділень банку у Житомирі.