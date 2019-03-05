"Работница банка" обманула пенсионерку на 800 долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Тернопольской области мошенница под видом работницы банка выманила у пожилой женщины 800 долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.
Пенсионерку неизвестна злоумышленница встретила возле дома. Представилась сотрудницей одного из банков и заверила женщину, что следует обменять старые купюры в валюте на новые, потому что вскоре их изымут из обращения. Местная жительница повела мошенницу в своею квартиру и обменяла 800 долларов.
Вечером, когда к ней пришла дочь, пенсионерка узнала, что новенькие купюры - это сувенирные деньги и сообщила об инциденте в полицию.
Ранее УНН сообщал, что в Тернопольской области мошенницы под видом работников Пенсионного фонда выманили у пожилой женщины более 16 тыс. гривен.