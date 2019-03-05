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"Працівниця банку" ошукала пенсіонерку на 800 доларів

"Працівниця банку" ошукала пенсіонерку на 800 доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. На Тернопільщині шахрайка під виглядом працівниці банку виманила у літньої жінки 800 доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Пенсіонерку невідома зловмисниця перестріла поблизу будинку. Представилась працівницею одного з банків та запевнила жінку, що слід обміняти старі купюри у валюті на нові, бо невдовзі їх вилучать з обігу. Місцева мешканка повела шахрайку до своєї квартири та обміняла 800 доларів.

Увечері, коли до неї прийшла донька, пенсіонерка довідалася, що новенькі купюри – це сувенірні гроші і повідомила про інцидент у поліцію.

Раніше УНН повідомляв, що на Тернопільщині шахрайки під виглядом працівників Пенсійного фонду виманили у літньої жінки понад 16 тисяч гривень.

Українські Національні Новини

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