"Працівниця банку" ошукала пенсіонерку на 800 доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. На Тернопільщині шахрайка під виглядом працівниці банку виманила у літньої жінки 800 доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільської області.
Пенсіонерку невідома зловмисниця перестріла поблизу будинку. Представилась працівницею одного з банків та запевнила жінку, що слід обміняти старі купюри у валюті на нові, бо невдовзі їх вилучать з обігу. Місцева мешканка повела шахрайку до своєї квартири та обміняла 800 доларів.
Увечері, коли до неї прийшла донька, пенсіонерка довідалася, що новенькі купюри – це сувенірні гроші і повідомила про інцидент у поліцію.
Раніше УНН повідомляв, що на Тернопільщині шахрайки під виглядом працівників Пенсійного фонду виманили у літньої жінки понад 16 тисяч гривень.