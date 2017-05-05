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Работников "железной дороги "ДНР" направили на военные сборы, чтобы не платить зарплату - разведка

Киев • УНН

 • 8421 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Работникам "железной дороги "ДНР" в городе Дебальцево не выплачивают заработную плату, зато российская оккупационная власть выдала распоряжение о направлении на трехнедельные сборы военнообязанных мужчин в возрасте 25-35 лет из числа работников железной дороги. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

Работников "железной дороги "ДНР" направили на военные сборы, чтобы не платить зарплату - разведка

“Санкции международного сообщества в отношении РФ приводят к сокращению финансирования “республик” Россией и, как следствие, рост уровня задолженности по социальным выплатам и задержки заработной платы сотрудникам “бюджетообразующих “предприятий”, — говорится в сообщении.

Так, в городе Дебальцево работникам “железной дороги ”ДНР“, обещанная зарплата на уровне 5-7 тыс. рублей в месяц не выплачивается. Российскими оккупационными властями для уменьшения уровня негативных настроений среди железнодорожников выдано ”распоряжение“ о направлении на трехнедельные сборы военнообязанных мужчин в возрасте 25-35 лет из числа работников “железной дороги "ДНР". Во время проведения сбора планируется проведение комплекса пропагандистских мероприятий с участниками относительно дальнейшего прохождения службы по контракту в рядах российских оккупационных войск.

Как сообщал УНН, боевики проводят подготовку военнообязанных из бюджетных организаций “ЛНР/ДНР”.

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