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Працівників "залізниці "ДНР" направили на військові збори, щоб не платити зарплату — розвідка

Київ • УНН

 • 8421 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Працівникам "залізниці "ДНР" у місті Дебальцеве не виплачують заробітну плату, натомість російська окупаційна влада видала розпорядження про направлення на тритижневі збори військовозобов’язаних чоловіків віком 25-35 років з числа працівників залізниці. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

Працівників "залізниці "ДНР" направили на військові збори, щоб не платити зарплату — розвідка

“Санкції міжнародної спільноти у відношенні до РФ призводять до скорочення фінансування "республік" Росією та, як наслідок, зростання рівня заборгованості по соціальних виплатах і затримки заробітної плати співробітникам "бюджетоутворювальних" підприємств”, — йдеться в повідомленні.

Так, у місті Дебальцеве працівникам "залізниці "ДНР", обіцяна зарплата на рівні 5-7 тис. рублів на місяць не виплачується. Російською окупаційною владою для зменшення рівня негативних настроїв серед залізничників видано “розпорядження” про направлення на тритижневі збори військовозобов’язаних чоловіків віком 25-35 років з числа працівників “залізниці ДНР”. Під час проведення зборів планується проведення комплексу пропагандистських заходів з учасниками щодо подальшого проходження служби за контрактом у лавах російських окупаційних військ.

Як повідомляв УНН, бойовики проводять підготовку військовозобов’язаних з бюджетних організацій “ЛНР/ДНР”.

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