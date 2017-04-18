Работников китайской компании заменили роботами

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30038 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 96032 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149454 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113750 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114801 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111506 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103533 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106830 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103378 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
Работников китайской компании заменили роботами

Работников китайской компании заменили роботами

Киев  •  УНН

 • 15321 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Большая курьерская компания Shentong Express заменила работников двух сортировочных центров, расположенных в китайском городе Ханчжоу, специальными роботами, передает УНН со ссылкой на CNN.

Небольшие и забавные работы под названием Little Orange были созданы китайской компанией Hikvision.

В процессе работы сотрудник склада компании снимает посылки с конвейера и кладет их на свободных роботов, которые сканируют штрих-коды, определяя адрес получателя, а затем доставляют их к нужному контейнеру.

Грузоподъемность работа Little Orange составляет 8 кг, а максимальная скорость может достигать 3 м/с. За день мини-армия роботов способна рассортировать до 200 тысяч посылок. При этом они могут работать круглосуточно, прерываясь только на зарядку батарей. Пока компания использует их по шесть – семь часов после шести вечера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Германии в 2018 году планируют запустить воздушную службу такси

Как сообщал УНН, в марте отряд особого назначения службы пожарной защиты китайского города Сямэнь получил многофункционального робота-пожарного, который оборудован беспроводной системой дистанционного управления.

Украинские Национальные Новости

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