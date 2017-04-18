Работников китайской компании заменили роботами

Небольшие и забавные работы под названием Little Orange были созданы китайской компанией Hikvision.

В процессе работы сотрудник склада компании снимает посылки с конвейера и кладет их на свободных роботов, которые сканируют штрих-коды, определяя адрес получателя, а затем доставляют их к нужному контейнеру.

Грузоподъемность работа Little Orange составляет 8 кг, а максимальная скорость может достигать 3 м/с. За день мини-армия роботов способна рассортировать до 200 тысяч посылок. При этом они могут работать круглосуточно, прерываясь только на зарядку батарей. Пока компания использует их по шесть – семь часов после шести вечера.



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Как сообщал УНН, в марте отряд особого назначения службы пожарной защиты китайского города Сямэнь получил многофункционального робота-пожарного, который оборудован беспроводной системой дистанционного управления.