Працівників китайської компанії замінили на роботів

Невеликі й кумедні роботи, які мають назву Little Orange, були створені китайською компанією Hikvision.

У процесі роботи співробітник складу компанії знімає посилки з конвеєра і кладе їх на вільних роботів, які сканують штрих-коди, визначаючи адресу одержувача, а потім доставляють їх до потрібного контейнера.

Вантажопідйомність робота Little Orange становить 8 кг, а максимальна швидкість може досягати 3 м/с. За день міні-армія роботів здатна розсортувати до 200 тисяч посилок. При цьому вони можуть працювати цілодобово, перериваючись тільки на зарядку батарей. Поки що компанія використовує їх по шість – сім годин після шостої вечора.



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Як повідомляв УНН, у березні загін особливого призначення служби пожежного захисту китайського міста Сямень отримав багатофункціонального робота-пожежника, оснащеного бездротовою системою дистанційного керування.