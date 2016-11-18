Работники "Запорожьеоблэнерго" вышли под ОГА из-за задолженности по зарплате

Люди требуют погасить задолженность по заработной плате. По словам работников предприятия, зарплату им выплатили на днях только за сентябрь и то неполную, 80%.

Люди держат плакаты и выкрикивают лозунги "Ганьба!".

Напомним, как сообщал УНН, уголовное производство открыли по факту невыплаты зарплаты работникам "Запорожьеоблэнерго".