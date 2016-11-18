Работники "Запорожьеоблэнерго" вышли под ОГА из-за задолженности по зарплате
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сотрудники "Запорожьеоблэнерго" вышли на акцию протеста под здание Запорожской ОГА. На площади Фестивальной собралось около тысячи человек, передает корреспондент УНН.
Люди требуют погасить задолженность по заработной плате. По словам работников предприятия, зарплату им выплатили на днях только за сентябрь и то неполную, 80%.
Люди держат плакаты и выкрикивают лозунги "Ганьба!".
Напомним, как сообщал УНН, уголовное производство открыли по факту невыплаты зарплаты работникам "Запорожьеоблэнерго".