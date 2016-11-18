Працівники "Запоріжжяобленерго" вийшли під ОДА через заборгованість по зарплаті
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Працівники "Запоріжжяобленерго" вийшли на акцію протесту під будівлю Запорізької ОДА. На площі Фестивальній зібралось близько тисячі людей, передає кореспондент УНН.
Люди вимагають вимагають погасили заборгованість по заробітній платні. За словами працівників підприємства, зарплату їм виплатили днями тільки за вересень і то неповну, 80%.
Люди тримають плакати та викрикують гасла "ганьба!".
Нагадаємо, як повідомляв УНН, кримінальне провадження відкрили за фактом невиплати зарплати працівникам “Запоріжжяобленерго”.