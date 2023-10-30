Работники всех школьных столовых Одесской области пройдут курсы переподготовки - Кипер
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Кулинарный хаб Одесщины, где проходят обучение школьные повара, продолжает успешно развиваться. Об этом в своем tg-канале написал глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Он рассказал, что курсы переподготовки уже завершили школьные повара Визырской, Южненской и Маякивской громад Одесского района.
«Теперь они ознакомлены с современными требованиями к организации работы пищеблоков, принципам и задачам системы HACCP.
Также повара могли попрактиковаться на новейшем высокотехнологичном оборудовании, которое постепенно появится на всех школьных кухнях региона», - добавил Кипер.
Такие курсы переподготовки пройдут работники всех столовых, уточнил глава ОВА. И добавил, что в ближайшее время два кулинарных хаба откроются в Дунайском и Северном центрах профобразования.
Также Кипер напомнил, что Одесщина попала в тройку регионов, которые на базе одного из мощных заведений профтехобразования начали реализовывать проект по усовершенствованию питания школьников, инициированный Первой леди Еленой Зеленской.