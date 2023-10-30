Працівники усіх шкільних їдалень Одещини пройдуть курси перепідготовки - Кіпер
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Кулінарний хаб Одещини, де проходять навчання шкільні кухарі, продовжує успішно розвиватися. Про це у своєму tg-каналі написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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Він розповів, що курси перепідготовки вже завершили шкільні кухарі Визирської, Южненської та Маяківської громад Одеського району.
«Тепер вони ознайомлені з сучасними вимогами до організації роботи харчоблоків, принципами та завданнями системи HACCP.
Також кухарі мали змогу попрактикуватися на новітньому високотехнологічному обладнанні, яке поступово зʼявиться на всіх шкільних кухнях регіону», - додав Кіпер.
Такі курси перепідготовки пройдуть працівники усіх шкільних їдалень, уточнив очільник ОВА. І додав, що найближчим часом два кулінарні хаби відкриються у Дунайському та Північному центрах профосвіти.
Також Кіпер нагадав, що Одещина потрапила у трійку регіонів, які на базі одного з потужних закладів профтехосвіти почали реалізовувати проєкт з вдосконалення харчування школярів, ініційований Першою леді Оленою Зеленською.