Работники суда на Волыни "погорели" на взятке

"Прокуратура Волынской области при оперативном сопровождения Управления защиты экономики в области Департамента защиты экономики Нацполиции Украины разоблачила должностных лиц Любомльского районного суда Волынской области, которые требовали от гражданина неправомерную выгоду в размере 1500 долларов США за принятие решения о возврате изъятого имущества", – отметил Лысенко.

Сейчас в рамках уголовного производства проводятся первоочередные следственные действия. По их завершению будет решаться вопрос об уведомлении лицам о подозрении в совершении преступления и избрании в отношении них меры пресечения.

Напомним, на границе с Польшей гражданин Германии предлагал украинским пограничникам взятку за внеочередной пропуск его автомобиля.