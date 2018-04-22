Працівники суду на Волині "погоріли" на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Прокуратура Волинської області за супроводу Управління захисту економіки у Волинській області Департаменту захисту економіки Нацполіції України викрила працівників Любомльського райсуду Волинської області, які вимагали хабар. Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Прокуратура Волинської області за оперативного супроводу Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Нацполіції України викрила службових осіб Любомльського районного суду Волинської області, які вимагали від громадянина неправомірну вигоду в розмірі 1500 доларів США за ухвалення рішення щодо повернення вилученого майна", – зазначив Лисенко.
Наразі у рамках кримінального провадження проводяться першочергові слідчі дії. По їх завершенню буде вирішуватися питання про повідомлення особам про підозру у вчиненні злочину та обрання щодо них запобіжного заходу.
Нагадаємо, на кордоні з Польщею громадянин Німеччини пропонував українським прикордонникам хабар за позачерговий пропуск його автівки.