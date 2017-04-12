Работники предприятий на оккупированном Донбассе объявили подготовку к забастовке - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Работники предприятий ДОАО "шахта Белореченская" и "Лутугинский научно-производственный валковый комбинат" объявили о подготовке забастовки и манифестов из-за снижения уровня жизни, которое произошло после усиления экономической блокады. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерста обороны Украины, передает УНН.
"В условиях усиления Украиной экономической блокады временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей оккупационная "власть" оказалась неспособной обеспечить функционирование промышленных предприятий только за счет помощи РФ, что привело к снижению уровня жизни большинства местного населения. Работники ДОАО "шахта Белореченская" (н.п.Белориченский, Лутугинский район, Луганская обл.) И "Лутугинский научно-производственный валковый комбинат" (г.Лутугино, Луганская обл.) объявили подготовку к забастовке и проведения массовых манифестаций трудовых коллективов во время майских праздников", - говорится в сообщении.
В то же время руководство предприятий с помощью местных силовых структур и представителей ФСБ РФ пытается предотвратить массовые выступления. Активистов и инициаторов забастовки предупредили о возможности применения жестких репрессивных мер в случае невыполнения "рекомендаций". Проводится активная "профилактическая" работа, которая носит принудительно-силовой характер.
Как сообщал УНН, из-за блокады Донбасса профессиональные работники из металлургических предприятий, шахт массово переезжают из оккупированной территории в Мариуполь.