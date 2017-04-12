Работники предприятий на оккупированном Донбассе объявили подготовку к забастовке - разведка

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 60875 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107122 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164617 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120831 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119226 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113970 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105209 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107285 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103747 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156470 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Работники предприятий на оккупированном Донбассе объявили подготовку к забастовке - разведка

Работники предприятий на оккупированном Донбассе объявили подготовку к забастовке - разведка

Киев  •  УНН

 • 7681 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Работники предприятий ДОАО "шахта Белореченская" и "Лутугинский научно-производственный валковый комбинат" объявили о подготовке забастовки и манифестов из-за снижения уровня жизни, которое произошло после усиления экономической блокады. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерста обороны Украины, передает УНН.

"В условиях усиления Украиной экономической блокады временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей оккупационная "власть" оказалась неспособной обеспечить функционирование промышленных предприятий только за счет помощи РФ, что привело к снижению уровня жизни большинства местного населения. Работники ДОАО "шахта Белореченская" (н.п.Белориченский, Лутугинский район, Луганская обл.) И "Лутугинский научно-производственный валковый комбинат" (г.Лутугино, Луганская обл.) объявили подготовку к забастовке и проведения массовых манифестаций трудовых коллективов во время майских праздников", - говорится в сообщении.

В то же время руководство предприятий с помощью местных силовых структур и представителей ФСБ РФ пытается предотвратить массовые выступления. Активистов и инициаторов забастовки предупредили о возможности применения жестких репрессивных мер в случае невыполнения "рекомендаций". Проводится активная "профилактическая" работа, которая носит принудительно-силовой характер.

Как сообщал УНН, из-за блокады Донбасса профессиональные работники из металлургических предприятий, шахт массово переезжают из оккупированной территории в Мариуполь.

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