Працівники підприємств на окупованому Донбасі оголосили підготовку до страйку - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Працівники підприємств ДВАТ “шахта Білоріченська” та “Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат” оголосили про підготовку страйку та маніфестів через зниження рівня життя, яке відбулося після посилення економічної блокади. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерста оборони України, передає УНН.
“В умовах посилення Україною економічної блокади тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей окупаційна „влада“ виявилася неспроможною забезпечити функціонування промислових підприємств тільки за рахунок допомоги РФ, що призвело до зниження рівня життя більшості місцевого населення. Працівники ДВАТ „шахта Білоріченська“ (н.п.Білоріченський, Лутугинський район, Луганська обл.) та „Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат“ (м.Лутугине, Луганська обл.) оголосили підготовку до страйку та проведення масових маніфестацій трудових колективів під час травневих свят”, — йдеться у повідомленні.
У той час керівництво підприємств за допомогою місцевих силових структур та представників ФСБ РФ намагається запобігти масовим виступам. Активістів та ініціаторів страйку попереджено про можливість застосування жорстких репресивних заходів у разі невиконання “рекомендацій”. Проводиться активна “профілактична” робота, яка носить примусово-силовий характер.
Як повідомляв УНН, через блокаду Донбасу фахові працівники з металургійних підприємств, шахт масово переїжджають з окупованої території в Маріуполь.