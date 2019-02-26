Работники горисполкома Донецкой области нашли гранату в коридоре
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Во вторник, 26 февраля, в 14.30 на линию "102" поступило сообщение о том, что в помещении исполкома Новогродовского городского совета работники обнаружили предмет, похожий на гранату ВОГ-17. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Покровского отдела полиции.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа Селидовского отделение полиции. Сейчас работники и посетители исполкома эвакуированы, опасный район оцеплен полицейскими. На месте работают правоохранители и сотрудники ГСЧС, на усиление также направлены взрывотехники.
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Ранее сообщал УНН, что в течение одного дня в столице "заминировали" два суда.
Напомним, на полигоне в Киевской области по одной из версий взорвалась граната.