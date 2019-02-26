Працівники міськвиконкому на Донеччині знайшли гранату в коридорі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У вівторок, 26 лютого, о 14.30 на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в приміщенні виконкому Новогродівської міської ради працівники виявили предмет схожий на гранату ВОГ-17. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Покровського відділу поліції.
На місце події невідкладно виїхала слідчо-оперативна група Селидівського відділення поліції. Наразі працівники та відвідувачі виконкому евакуйовані, небезпечний район оточений поліцейськими. На місці працюють правоохоронці та співробітники ДСНС, на підсилення також направлені вибухотехніки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Одесі посеред вулиці знайшли тіло загиблого від вибуху
Раніше УНН повідомляв, що протягом одного дня у столиці "замінували" два суди.
Нагадаємо, на полігоні у Київській області за однією з версій вибухнула граната.