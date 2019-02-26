Працівники міськвиконкому на Донеччині знайшли гранату в коридорі

На місце події невідкладно виїхала слідчо-оперативна група Селидівського відділення поліції. Наразі працівники та відвідувачі виконкому евакуйовані, небезпечний район оточений поліцейськими. На місці працюють правоохоронці та співробітники ДСНС, на підсилення також направлені вибухотехніки.



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Раніше УНН повідомляв, що протягом одного дня у столиці "замінували" два суди.



Нагадаємо, на полігоні у Київській області за однією з версій вибухнула граната.