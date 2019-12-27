Работники Lufthansa анонсировали проведение новой забастовки до конца 2019 года
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Забастовка бортпроводников Lufthansa в ноябре затронула 200 тысяч пассажиров. Профсоюз бортпроводников Ufo анонсировал новую акцию. Ранее руководство авиаперевозчика пошло навстречу профсоюзу в тарифном споре. Об этом сообщает DW, информирует УНН.
"Бортпроводники немецкой авиакомпании Lufthansa выйдут на очередную забастовку еще до конца 2019 года. Эту информацию подтвердил агентству dpa в четверг, 26 декабря, представитель профсоюза бортпроводников Ufo Николай Баублис. Точные данные о начале акции профсоюз обнародует вечером 27 декабря", - говорится в сообщении.
В ходе тарифного спора с руководством Lufthansa профсоюз Ufo осенью провел ряд предупредительных забастовок в четырех дочерних компаниях и двухдневную забастовку в основной компании. В начале ноября были отменены в общей сложности около 1500 авиарейсов, последствия ощутили на себе около 200 тысяч пассажиров.
"Участники стачки требовали от работодателя провести переговоры о повышении размера суточных и других выплат, а также о прочих улучшениях условий труда. В конце ноября руководство Lufthansa предложило Ufo приступить к переговорам для урегулирования спора о повышении зарплаты в авиакомпаниях", - сообщает DW.
Как сообщалось ранее в УНН Lufthansa отменила 1300 рейсов из-за забастовки работников.