Працівники Lufthansa анонсували проведення нового страйку до кінця 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Страйк бортпровідників Lufthansa в листопаді торкнулася 200 тисяч пасажирів. Профспілка бортпровідників Ufo анонсувала нову акцію. Раніше керівництво авіаперевізника пішло назустріч профспілці в тарифній суперечці. Про це повідомляє DW, інформує УНН.
"Бортпровідники німецької авіакомпанії Lufthansa вийдуть на черговий страйк ще до кінця 2019 року. Цю інформацію підтвердив агентству dpa у четвер, 26 грудня, представник профспілки бортпровідників Ufo Миколай Баубліс. Точні дані про початок акції профспілка оприлюднить ввечері 27 грудня", - йдеться у повідомленні.
В ході тарифного спору з керівництвом Lufthansa профспілка Ufo восени провела ряд попереджувальних страйків в чотирьох дочірніх компаніях і дводенний страйк в основній компанії. На початку листопада були скасовані в цілому близько 1500 авіарейсів, наслідки відчули на собі близько 200 тисяч пасажирів.
"Учасники страйку вимагали від роботодавця провести переговори про підвищення розміру добових та інших виплат, а також про інші поліпшення умов праці. В кінці листопада керівництво Lufthansa запропонувало Ufo приступити до переговорів для врегулювання спору про підвищення зарплати в авіакомпаніях", - повідомляє DW.
Як повідомлялося раніше в УНН, Lufthansa відмінила 1300 рейсів через страйки працівників.