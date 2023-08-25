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Работникам бюджетных учреждений, которые работают в зоне боевых действий, повысят зарплату

Работникам бюджетных учреждений, которые работают в зоне боевых действий, повысят зарплату

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Правительство увеличит оплату труда работникам бюджетных учреждений, которые выполняют обязанности и задачи в зоне возможных и активных боевых действий, однако только на период действия военного положения. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Минэкономики.

Детали

Правительство приняло решение увеличить заработную плату работников учреждений, заведений и организаций, получающих финансирование из государственного бюджета и находящихся в зоне возможных или активных боевых действий. Это решение было принято во время заседания Кабинета Министров Украины 25 августа 2023 года.

“Несмотря на регулярные обстрелы со стороны россии и боевые действия, в приграничных регионах нашей страны продолжает работать большое количество работников учреждений и заведений бюджетной сферы, предприятий энергосектора, транспорта и других, которые обеспечивают жизнедеятельность жителей этих территорий и предоставления им социальных услуг. Они работают в сверхсложных условиях и сегодняшним решением правительства мы стремимся финансово их поддержать”, - прокомментировала Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Юлия Свириденко.

Решением Правительства предусматривается на период действия военного положения. Работники бюджетных учреждений и организаций будут получать ежемесячную надбавку за работу с особыми условиями труда:

  • на территориях возможных боевых действий - в предельном размере 50% должностного оклада;
  • на территориях активных боевых действий – в предельном размере 100% должностного оклада.

Кроме того, работникам поставщиков социальных услуг коммунального сектора, которые расположены и непосредственно предоставляют социальные услуги на территориях возможных или активных боевых действий, устанавливается ежемесячная надбавка в предельном размере 100% должностного оклада.

Также органам местного самоуправления, военным администрациям населенных пунктов, расположенных на территории возможных или активных боевых действий, рекомендовано установить такие же надбавки работникам бюджетных учреждений, содержащихся из местных бюджетов.

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