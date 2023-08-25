Працівникам бюджетних установ, які працюють в зоні бойових дій, підвищать зарплату
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Уряд збільшить оплату праці працівникам бюджетних установ, які виконують обов’язки та завдання в зоні можливих та активних бойових дій, проте лише на період дії воєнного стану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Мінекономіки.
Деталі
Уряд прийняв рішення збільшити заробітну плату працівників установ, закладів та організацій, що отримують фінансування з державного бюджету і знаходяться в зоні можливих або активних бойових дій. Це рішення було прийняте під час засідання Кабінету Міністрів України 25 серпня 2023 року.
“Попри регулярні обстріли з боку росії та бойові дії, в прикордонних регіонах нашої країни продовжує працювати велика кількість працівників установ та закладів бюджетної сфери, підприємств енергосектору, транспорту та інших, які забезпечують життєдіяльність мешканців цих територій і надання їм соціальних послуг. Вони працюють в надскладних умовах і сьогоднішнім рішенням уряду ми прагнемо фінансово їх підтримати”, - прокоментувала Перший віцепрем’єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко.
Рішенням Уряду передбачається на період дії воєнного стану. Працівники бюджетних установ та організацій отримуватимуть щомісячну надбавку за роботу з особливими умовами праці:
-
- на територіях можливих бойових дій - у граничному розмірі 50% посадового окладу;
-
- на територіях активних бойових дій – у граничному розмірі 100% посадового окладу.
-
Окрім того, працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору, що розташовані та безпосередньо надають соціальні послуги на територіях можливих або активних бойових дій, встановлюється щомісячна надбавка у граничному розмірі 100% посадового окладу.
Також органам місцевого самоврядування, військовим адміністраціям населених пунктів, які розташовані на території можливих або активних бойових дій, рекомендовано встановити такі ж надбавки працівникам бюджетних установ, що утримуються з місцевих бюджетів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рада у першому читанні схвалила законопроєкт про реформу оплати праці держслужбовців