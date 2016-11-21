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Работника Луганской полиции арестовали за мошенничество

Киев • УНН

 • 6772 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Работника Луганской полиции арестовали за организацию жилищной аферы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Работника Луганской полиции арестовали за мошенничество

В полицию поступила информация о причастности одного из сотрудников уголовного блока полиции к мошенничеству.

Установлено, что в сентябре 2014 года между участковым города Старобельска и одним из местных жителей сложились доверительные отношения, при которых человек рассказал, что получил в наследство от матери половину дома, но он не имел возможности должным образом оформить наследство.

Узнав об этом, правоохранитель решил завладеть жильем человека. Пообещал, что поможет в решении вопроса, а сам продумал план аферы, в которую привлек и своего знакомого.

Правоохранитель незаконно оформил ряд документов и в результате переписал квартиру пострадавшего на себя.

В результате махинаций заговорщики получили законное право на имущество мужчы, нанеся ему около 200 тыс. грн материального ущерба. Кроме того, правонарушители мошенническим образом выписали брата потерпевшего, которому принадлежала половина дома и часть усадьбы.

Сейчас 31-летнего оперуполномоченного задержали. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, с правом внесения залога в размере 116 тыс. грн.

Мужчине инкриминируют правонарушение по ч.3 ст.190 (мошенничество) УК Украины, ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Следствие продолжается, решается вопрос об объявлении подозрения соучастнику преступления.

Украинские Национальные Новости

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