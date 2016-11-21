Працівника Луганської поліції заарештували за шахрайство

До поліції надійшла інформація щодо причетності одного з працівників кримінального блоку поліції до шахрайства.

Встановлено, що у вересні 2014 року між дільничним міста Старобільська та одним з місцевих жителів склалися довірливі стосунки, під час яких чоловік розповів, що отримав у спадок від матері половину будинку, але він не мав можливості належно оформити спадщину.

Дізнавшись про це, правоохоронець вирішив заволодіти житлом чоловіка. Пообіцяв, що допоможе у вирішенні питання, а сам продумав план афери, до якої залучив і свого знайомого.

Правоохоронець незаконно оформив низку документів і в результаті переписав квартиру постраждалого на себе.

В результаті махінацій змовники отримали законні підстави на майно чоловіка, завдавши йому майже 200 тис. грн матеріальної шкоди. Крім того, правопорушники шахрайським чином виписали брата потерпілого, якому належала половина дому та частина садиби.

Наразі 31-річного оперуповноваженого затримали. Рішенням суду йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з правом внесення застави у розмірі 116 тис. грн.

Чоловіку інкримінують правопорушення за ч.3 ст.190 (шахрайство) КК України, йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Слідство триває, вирішується питання щодо оголошення підозри співучаснику злочину.