Работника изолятора Нацполиции подозревают в покушении на убийство
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Полтаве задержали помощника дежурного изолятора временного содержания №4 ГУ Нацполиции в Полтавской области по подозрению в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.
По предварительной информации, 28 апреля 2019 года, полицейский, находясь в поселке Опошня, Зеньковского района, бросил в сторону 64-летней женщины взрывное устройство - гранату. В результате взрыва женщина получила повреждения в виде проникающего осколочного ранения брюшной стенки и бедер.
О событии теруправления ГБР оперативно сообщило руководство Главного управления Нацполиции в Полтавской области.
"Следователи теруправления ГБР, расположенного в Полтаве, выехали на место совершения преступления. Во время обысков по месту жительства полицейского, следователи изъяли 30 патронов калибра 5,45", - добавляют в пресс-службе ГБР.
Правоохранителю сообщено о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Подозреваемому по ходатайству следственных ГБР избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Также проводится расследование по факту хранения работником полиции оружия и боеприпасов (ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).
В случае доказательства вины, правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет.
Напомним, в Харькове на пешеходном переходе оперуполномоченный полиции на автомобиле сбил 66-летнего мужчины.