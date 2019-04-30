Працівника ізолятора Нацполіції підозрюють у замаху на вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Полтаві, затримали помічника чергового ізолятора тимчасового тримання № 4 ГУ Нацполіції в Полтавській області за підозрою у замаху на вбивство. Про це повідомляє прес-служба ДБР, передає УНН.
За попередньою інформацією, 28 квітня 2019 року, правоохоронець, перебуваючи в селищі Опішня, Зіньківського району, кинув в бік 64-річної жінки вибуховий пристрій — гранату. Внаслідок вибуху жінка дістала ушкодження у вигляді проникаючого осколкового поранення черевної стінки та стегон.
Про подію теруправління ДБР оперативно повідомило керівництво Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
“Слідчі теруправління ДБР, розташованого у Полтаві, виїхали на місце скоєння злочину. Під час обшуків за місцем проживання поліцейського, слідчі вилучили 30 набоїв калібру 5,45”, — додають у прес-службі ДБР.
Правоохоронцю повідомлено про підозру у вчиненні замаху на умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Підозрюваному за клопотанням слідчих ДБР обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Також проводиться розслідування за фактом зберігання працівником поліції зброї та боєприпасів (ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України).
В разі доведення вини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до п’ятнадцяти років.
Нагадаємо, у Харкові на пішохідному переході оперуповноважений поліції на автомобілі збив 66-річного чоловіка.