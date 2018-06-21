Сотрудник колонии в Хмельницкой распространял наркотики среди заключенных

"Оперативники спецслужбы установили, что инспектор отдела надзора и безопасности проносил наркотики на территорию исправительного учреждения и сбывал осужденным", - говорится в сообщении.



Правоохранители задержали злоумышленника на контрольно-пропускном пункте исправительного учреждения во время очередной попытки пронести пять граммов метадона.



Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании инспектору меры пресечения. Продолжаются следственные действия устанавливаются другие лица, причастные к совершению уголовного преступления.



Как сообщал УНН, Нацполиция Украины и Администрация по борьбе с наркотиками Минюста США подписали Меморандум о сотрудничестве.