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Сотрудник колонии в Хмельницкой распространял наркотики среди заключенных

Сотрудник колонии в Хмельницкой распространял наркотики среди заключенных

Киев  •  УНН

 • 10311 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Сотрудники СБУ совместно с ГУ Нацполиции разоблачили работника Райкивецкой исправительной колонии, который систематически снабжал заключенных наркотические средства и психотропные вещества. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"Оперативники спецслужбы установили, что инспектор отдела надзора и безопасности проносил наркотики на территорию исправительного учреждения и сбывал осужденным", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника на контрольно-пропускном пункте исправительного учреждения во время очередной попытки пронести пять граммов метадона.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании инспектору меры пресечения. Продолжаются следственные действия устанавливаются другие лица, причастные к совершению уголовного преступления.

Как сообщал УНН, Нацполиция Украины и Администрация по борьбе с наркотиками Минюста США подписали Меморандум о сотрудничестве.

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