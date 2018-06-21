Сотрудник колонии в Хмельницкой распространял наркотики среди заключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Сотрудники СБУ совместно с ГУ Нацполиции разоблачили работника Райкивецкой исправительной колонии, который систематически снабжал заключенных наркотические средства и психотропные вещества. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Оперативники спецслужбы установили, что инспектор отдела надзора и безопасности проносил наркотики на территорию исправительного учреждения и сбывал осужденным", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали злоумышленника на контрольно-пропускном пункте исправительного учреждения во время очередной попытки пронести пять граммов метадона.
Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании инспектору меры пресечения. Продолжаются следственные действия устанавливаются другие лица, причастные к совершению уголовного преступления.
Как сообщал УНН, Нацполиция Украины и Администрация по борьбе с наркотиками Минюста США подписали Меморандум о сотрудничестве.