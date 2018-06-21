Працівник колонії на Хмельниччині розповсюджував наркотики серед ув'язнених

"Оперативники спецслужби встановили, що інспектор відділу нагляду та безпеки проносив наркотики на територію виправної установи і збував засудженим", - йдеться у повідомленні.



Правоохоронці затримали зловмисника на контрольно-пропускному пункті виправного закладу під час чергової спроби пронести п'ять грамів метадону.



Зловмиснику оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання інспектору міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії встановлюються інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.



Як повідомляв УНН, Нацполіція України та Адміністрація по боротьбі з наркотиками Мінюсту США підписали Меморандум про співпрацю.