Трудоустройство за границей: почти 6,5 украинцев заключили трудовые договоры с Румынией

Цитата

«Количество граждан Украины, имеющих трудовые договоры в Румынии, достигло почти 6,5 тыс. После начала войны было зарегистрировано более 4 тысяч договоров. Большинство из них в обрабатывающей промышленности, за ней следуют строительство, гостиницы, рестораны и торговля. Более четверти украинцев, более 1200, нашли работу в Бухаресте (столица Румынии)», - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, пограничная полиция сообщила, что в среду границу с Румынией пересекли около 13,5 тыс. граждан Украины. Начиная с 10 февраля и по 9 августа в страну въехало почти 1,9 млн беженцев, но большинство из них лишь транзитом через Румынию в страны Европейского Союза.

Дополнение

Чтобы найти работу за границей украинцам лучше обращаться в местные службы занятости. Об этом сообщил глава Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник и добавил, что в настоящее время в ряде стран появятся украиноязычные консультанты по трудоустройству.