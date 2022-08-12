Працевлаштування за кордоном: майже 6,5 українців уклали трудові договори з Румунією

Цитата

«Кількість громадян України, які мають трудові договори в Румунії, сягнула майже 6,5 тис. Після початку війни було зареєстровано понад 4 тисячі договорів. Більшість з них в обробній промисловості, за нею йдуть будівництво, готелі, ресторани і торгівля. Більше чверті українців, понад 1200, знайшли роботу в Бухаресті (столиця Румунії)», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначається, прикордонна поліція повідомила, що в середу кордон з Румунією перетнули близько 13,5 тис. громадян України. Починаючи з 10 лютого і до 9 серпня в країну в'їхало майже 1,9 млн біженців, але більшість з них лише транзитом через Румунію до країн Європейського Союзу.

Доповнення

Щоб знайти роботу за кордоном українцям краще звертатись до місцевих служб зайнятості. Про це повідомив голова Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник і додав, що наразі у низці країн з'являться україномовні консультанти з працевлаштуваня.