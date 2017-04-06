Флаг ЕС развернули в Запорожье

Молодые люди собрались на площади Героев Майдана возле облгосадминистрации, развернули большой флаг Евросоюза и фотографировались с ним.

Активисты поделились фото акции в соцсетях.

"Решающий шаг к безвизу сделан. Путь, которым мы идем уже три года, наконец почти пройден. Евроскептики сегодня подыскивают предательство, но ничто не способно испортить настроение! Все будет европейская Украина!", - написала одна из участниц акции Татьяна Цвяткова.

Напомним, Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление Украинской права на безвизовые поездки в страны ЕС .