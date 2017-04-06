Прапор ЄС розгорнули у Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 6 квітня. УНН. Сьогодні, 6-го квітня, після затвердження у Європарламенті безвізового режиму для українців, декілька запорізьких активістів розгорнули прапор ЄС, передає кореспондент УНН.
Молоді люди зібрались на площі Героїв Майдану біля облдержадміністрації, розгорнули великий прапор Євросоюзу та фотографувались з ним.
Активісти поділилися фото акції в соцмережах.
“Вирішальний крок до безвізу зроблено. Шлях, яким ми йдемо вже три роки, нарешті майже пройдено. Євроскептики сьогодні підшукують зради, але ніщо не здатне зіпсувати настрій! Все буде європейська Україна!”, — написала одна з учасниць акції Тетяна Цвяткова.
Нагадаємо, Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.