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Прапор ЄС розгорнули у Запоріжжі

Прапор ЄС розгорнули у Запоріжжі

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 6 квітня. УНН. Сьогодні, 6-го квітня, після затвердження у Європарламенті безвізового режиму для українців, декілька запорізьких активістів розгорнули прапор ЄС, передає кореспондент УНН.

Молоді люди зібрались на площі Героїв Майдану біля облдержадміністрації, розгорнули великий прапор Євросоюзу та фотографувались з ним.

Активісти поділилися фото акції в соцмережах.

“Вирішальний крок до безвізу зроблено. Шлях, яким ми йдемо вже три роки, нарешті майже пройдено. Євроскептики сьогодні підшукують зради, але ніщо не здатне зіпсувати настрій! Все буде європейська Україна!”, — написала одна з учасниць акції Тетяна Цвяткова.

Нагадаємо, Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.

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