Прапор ЄС розгорнули у Запоріжжі

Молоді люди зібрались на площі Героїв Майдану біля облдержадміністрації, розгорнули великий прапор Євросоюзу та фотографувались з ним.

Активісти поділилися фото акції в соцмережах.

“Вирішальний крок до безвізу зроблено. Шлях, яким ми йдемо вже три роки, нарешті майже пройдено. Євроскептики сьогодні підшукують зради, але ніщо не здатне зіпсувати настрій! Все буде європейська Україна!”, — написала одна з учасниць акції Тетяна Цвяткова.

Нагадаємо, Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.