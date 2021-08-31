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Флаг Украины подняли над приобретенным у Великобритании легендарным ледоколом

Флаг Украины подняли над приобретенным у Великобритании легендарным ледоколом

Киев  •  УНН

 • 33073 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Над флагманом украинского научного-исследовательского флота - бывшим британским ледоколом James Clark Ross - подняли флаг Украины. Фото поделился Национальный антарктический научный центр (НАНЦ), пишет УНН.

Произошло это 30 августа в порту города Фредериксгавн в Дании, где сейчас находится судно.

Детали

Украинский флаг поднял директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий совместно с британским капитаном Саймоном Веллесом и украинским капитаном Олегом Новосильним. Также над ледоколом поднят вымпел НАНЦ.

Теперь, после переоформления ряда документов на нового собственника - Украину, научно-исследовательское судно сможет отправиться в Одессу.

Цитата:

"Невероятно гордимся, что над легендарным британским ледоколом отныне развевается наш государственный флаг. Впервые за годы независимости украинский научный флот пополняется новым судном. Верю, что с этого начинается возвращение украинской науки в Мировой океан", - отметил Евгений Дикий.

Что было ранее

19 августа 2021 года НАНЦ и учреждение "Исследования и инновации" Великобритании (куда входит Британская антарктическая служба) подписали акт о купле Украиной ледокола James Clark Ross. С 21 по 29 августа каждый желающий мог предложить свой вариант будущего названия украинского судна. Об выбранных вариантах обещают сообщить позже.

Чем известен James Clark Ross

James Clark Ross был построен компанией Swan Hunter Shipbuilders в Уолсенде и торжественно спущен на воду ее Величеством Королевой Великобритании в 1990 году, принял участие в первом международном исследовании по оценке запасов криля в атлантической части Южного океана.

На судне также применялись различные технологии отбора донных отложений в таких местах, где это раньше было невозможно. А исследования поверхности в Арктике на James Clark Ross дали новые данные о масштабах и влиянии изменения климата на этот полярный регион, где окружающая среда меняется быстрее всего на планете.

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